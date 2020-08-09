لجنة تقصى الحقائق فى أحداث كاس تؤدي القسم

أدى أعضاء لجنة تقصى الحقائق في أحداث محلية كاس القسم الاحد أمام والى جنوب دارفور موسى مهدي اسحق ؛بحضور رئيس الإدارة القانونية مولانا إدريس حامد ؛ علي أن تباشر اللجنة مهامها وفق (سونا ) عقب أداء القسم بناءا على قرار الوالى بالرقم (٨١) بتشكيل لجنة تقصى الحقائق فى أحداث كاس ؛التى وقعت فى 31 يوليو 2020نتج عنها نهب أموال وتخريب واسع فى مؤسسات وممتلكات حكومية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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