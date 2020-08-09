ماذا قال التجاني سيسي بعد إطلاق سراحه؟

التاريخ: 09-أغسطس-2020
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أطلقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه اليوم الأحد، سراح دكتور التجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الإقليمة لدارفور بعد احتجاز دام لأكثر من (5) أيام، على خلفية تحريات تجريها النيابة حول التصرف في اصول السلطة.
وكشف السيسي وفق صحيفة ـ(السوداني) عن أن إطلاق سراحه تم بالضمان، واصفاً البلاغ ضده بـ(الكيدي)، مؤكداً عدم علاقته بأي شكل من الأشكال بتوزيع أصول السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ألقت القبض على د. التجاني سيسي قبل أكثر من (5) أيام، واودعته حراساتها بالعمارات وتولى سيسي رئاسة السلطة الإقليمية في العام 2011م
بموجب اتفاق وقع في الدوحة في يوليو من العام نفسه قبل حلها في العام 2016م
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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