اسرائيل تعيش الرعب مجددا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى اطلالة تلفزيونية هامة انتظرها محبوه واعداؤه على السواء نفى امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أى ارتباط لحزبه بمرفأ بيروت سابقاً وفي الوقت الحالي ، وقال إنه لا يدير المرفأ ولا يتدخّل فيه ولا يعرف ما هو موجود بداخله ، وقال نصر الله ان التحقيقات ستؤكد موقفنا بعدم وجود أي مواد لنا في المرفأ وأن ما جرى هو تضليل ظالم.

والمهم جدا فى حديث امين عام حزب الله فى هذا الأمر هو الرسالة بالغة الدقة والحساسية التى وجهها على الهواء مباشرة للعدو الصهيونى (قطعان المستوطنين وحكومتهم معا ) بقوله : ان معرفة حزب الله بمرفأ حيفا أكبر كثيرا جدا من معرفته بمرفأ بيروت ، لأن هذا الأمر هو جزء من معادلة الردع.

وبالفعل هذا الذى يخيف العدو ويربك حساباته ، وقد كتب احد المهتمين بالصراع مع اسرائيل فى احدى وسائل التواصل الاجتماعى كتب يقول :

في رأيي المتواضع ان تفجير لبنان الهائل يشكل قلقاً كبيراً لإسرائيل ، فهى تملك اكبر مستودعات الامونيا في الشرق الأوسط ، وسبق ان هدد سماحة السيد هذه المستودعات وانها بمثابة قنابل نووية موجودة في إسرائيل وانها تحت مرمى صورايخ حزب الله ، وأن تدمير إسرائيل ليس أمراً صعباً ، إسرائيل رأت بأم عينها ماذا يمكن أن يحدث لها لو انها تجرأت بقصف لبنان مرة أخرى.

اعتقد ان الرسالة كانت بالغة وواضحة للشعب الاسرائيلي فيما يمكن أن تخفي له الايام.

إسرائيل تصنع فناءها بيدها.

هذا هو توزان الرعب المقصود من السيد.

انتهى ما اردنا نقله من كلام هذا المراقب ، ونقول ان السيد حسن نصر الله بحديثه عن معرفة حزب الله بمرفأ حيفا اكثر من معرفته بمرفأ بيروت يشكل رعبا متجددا تعيشه دويلة الكيان الصهيونى يجعلها تفكر الف مرة قبل الأقدام على مهاجمة لبنان ، وهذا انما جاء بقوة المقاومة وجهوزيتها.