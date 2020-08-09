أمن البلد اولوية كبرى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من أهم واجبات الحكم – أي حكم – ان يرسى الامن والامان فى المناطق التى يحكمها ويضع عليها يده ويسيطر عليها ، والا ما كان مستحقا ان يبقى ويستمر فى الحكم .

وتقع على وزارة الداخلية مهمة ضبط الامن ومحاربة الجريمة وملاحقة المجرمين وتأمين حياة الناس وممتلكاتهم ، واى تقصير فى هذا الجانب يعنى مباشرة فشل الوزارة المختصة واخفاقها ، وعلى وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة التقدم باستقالتهما فورا.

نتحدث عن هذا الأمر والتقارير تتزايد كل يوم عن اخفاق الجهات الأمنية فى ضبط الاوضاع والسيطرة عليها ووضع حد لجرائم التفلت والتعدى والسرقة والنهب ، وقد انتشرت فى بلادنا بكل آسف عصابات النيقرز المجرمة ولم تفلح السلطات فى وضع حد لنشاطها ، ثم هاهى جرائم القتل تكثر ببلدنا وهذا امر فى غاية الاسف بل وخطير جدا ، ولابد من التصدى لهذه الجرائم قبل ان تستفحل فى البلد وتصعب السيطرة عليها .

ومن المعروف ان عصابات النيقرز ظلت منذ سنوات تعمل ، فمرة يتكاثف نشاطها واحيانا يضعف ، وهناك مناطق يكثر فيها مجرمو النيقرز ويحكمون سيطرتهم عليها ويعتبرونها مملكتهم الخاصة فيهددون اهلها والعابرين بتلك المناطق ويشكلون خطرا علي الجميع ، وقد كثرت المناشدات للشرطة ان تحسمهم لكن لم ير الناس أثرا ايجابيا ، وهؤلاء لايميلون للقتل إلا تحت ظروف معينة لكن جريمتهم الاساسية هى السرقة ابتداء من السرقة العادية البسيطة وصولا الى النهب والسطو والسلب تحت تهديد السلاح ، وهذا تهديد كبير للمجتمع يلزم انهاءه.

ومع هذا الوضع نقرأ بكل آسف وقوع خمس جرائم قتل فى يوم واحد بولاية الخرطوم ، ففى الخبر ان خمسة اشخاص قتلوا الخميس فى مناطق متفرقة بولاية الخرطوم ،

وقال مصدر مطلع أن من بين الضحايا اجنبيان قتلا في اشتباكات مسلحة وقعت بين قبيلتهما وقبيلة أخرى من جنسيتهم شمال بحري، وبحسب صحيفة السوداني، أشار المصدر إلى أن الجرائم الثلاث الأخرى وقعت بمنطقتي أمبدة والصالحة بأم درمان، مؤكداً أن الشرطة دونت بلاغات بالقتل العمد وأحالت الجثامين إلى مشرحة أم درمان.

نتمنى ان تنتهى هذه الاوضاع السيئة بالبلد وان يعمها الامان والاستقرار .