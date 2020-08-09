تلف شحنة ثانية من صادر اللحوم السودانية للإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر موثوقة لـ(الصيحة)، عن تلف شحنة ثانية من صادر اللحوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرجعت المصادر تلف الشحنة وإبادتها إلى ضعف كفاءة التبريد ومُخالفة المواصفات المعروفة للصادر، وعدم مُطابقة نظم التبريد بمواعين النقل الجوي.

وقال المصدر لـ(الصيحة) أمس، إنّ الإمارات هي السوق الثاني الذي تتم فيه إبادة لحوم سودانية بعد الكويت، وأضاف بأنّ تساهُل السُّلطات في تطبيق اشتراطات صادر اللحوم يُهدِّد بخروج البلاد من الأسواق الخارجية حال لم يتم التحقق من الخلل ومُعالجته فوراً، ولفت إلى تعرُّض شركات لخسائر كبيرة بسبب تلف اللحوم المصدرة.

وتشير (الصيحة)، إلى تلف شحنة لحوم سُودانية نهاية الأسبوع الماضي وإبادتها بمطار الكويت بسبب عدم مُطابقتها للمواصفات.