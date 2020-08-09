وزارة النقل : إعادة تشغيل معبري( ارقين واشكيت) امام الركاب وحركتي الصادر والوارد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قررت وحدة النقل البري، بوزارة النقل والتنمية العمرانية، تشغيل المعابر الحدودية مع، جمهورية مصر، واصدرت قرارا مؤخرا، يقضي بإعادة العمل بكل من معبري ارقين واشكيت، وفق موجهات ومحددات، وذلك بعد الاغلاق الكامل الذي فرضته جائحة كورونا.

وقال امين مال الغرفة القومية للمستوردين، قاسم الرشيد، لـ(السوداني) ان قرار فتح المعابر جيد ، ويسمح بدخول اكثر من ٦٠٠ شاحنة، ظلت محجوزة منذ اشهر ، مشددا على أن الشاحنات ستدخل بترتيب معين ، وفق القرار الصادر من قبل وزارة النقل والتنمية العمرانية، مشيرا الى ان هذه الشاحنات تحمل مواد غذائية وسلع استهلاكية وادوات صحية ومواد بناء.

وفي المقابل اعتبر المورد احمد الزعيم، بان القرار لا يسمح بدخول الشاحنات المصرية مباشرة، مايعني ان المعبر التجاري مايزال( شبه مغلقا)، وقال لـ(السوداني) ان المعابر التجارية يفترض ( يوم واحد ما تقفل)، وشدد على ان الاغلاق تسبب في (الغلاء الفاحش) وارتفاع الاسعار بالاسواق، وتابع يبدو ان الامر ( دا معمول مخصوص عشان العصابة تستفيد) ، مؤكدا بانه ( تضرر شخصيا) وذكر ( مصنعه من قبل العيد متوقف لنقص المواد الخام) نتيجة قفل المعابر التجارية، ومشكلات ميناء بورتسودان،

واشار رجل الأعمال المورد فيصل محمد علي، إلى ان فتح المعابر التجارية (خطوة خير) ستنعكس ايجابا على النشاط التجاري بالبلاد، وقال لـ(السوداني) ان المعابر تعد احد التسهيلات التجارية بين الدول، وهي (تجارة محترمة) لتبادل السلع والبضائع، داعيا لفتح معابر مع دول تشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان ، لانها ستحقق فوائد كثيرة للسودان، تدعم الاقتصاد ، وتنشط قطاعات الصناعة والزراعة، موضحا بان السلع السودانية (مرغوبة) في افريقيا.

وقضى قرارة وزارة النقل تحصلت (السوداني) على نسخة منه، السماح بحركة الوصول والمغادرة، اعتبارا من اليوم التاسع من أغسطس، وسيتم التعامل مع الركاب وفق البروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية بين البلدين ، ويسمح باستقبال حركة الصادر والوارد من وإلى معبري ارقين واشتكيت ، واكد تطبيق الاشتراطات الصحية الواردة في برو توكول وزارة الصحة دون اي استثناء للسماح بدخول الشاحنات المصرية الى الأراضي السودانية ، ما لم يتعارض ذلك مع أي قانون او ضوابط أخرى.