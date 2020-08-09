قرار بإستمرار تعليق النشاط الرياضي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرّرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، استمرار سريان القرار الوزاري رقم (31) الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 20 مارس 2020م بتعليق النشاط الرياضي، إلى حين اكتمال الترتيبات اللازمة لتحديد مواقيت عودة كل الأنشطة الرياضية بالبلاد، وذلك حفاظاً على حياة الرياضيين والمدربين والإداريين.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في تعميم صحفي أمس، إنها شرعت خلال الفترة الفائتة في وضع بروتوكول لعودة الأنشطة الرياضية، وتمّت مُشاركته مع الاتحادات الرياضية لمعرفة رؤيتها، واستمعت الوزيرة ولاء البوشي أمس إلى رؤية مجموعة من مُمثلي بعض مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم الذين شرحوا التعقيدات الصحية واللوجستية الكبيرة التي تُواجههم لعودة النشاط في ظل عدم الالتزام ببروتوكول صحي يضمن عودة النشاط بصورة آمنة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم، وأضافت بأن الوزيرة نقلت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمس، رؤية الوزارة كاملة فيما يتعلق بترتيبات عودة النشاط باستصحاب الظرف الصحي والتعقيدات اللوجستية التي أوضحتها أندية الممتاز في ظل سريان قرار حظر السفر، وعطفاً على ذلك، اتّخذت اللجنة خلال الاجتماع قرارها بأن يظل قرار تعليق النشاط الرياضي سارياً.

وشَكرت وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات الرياضية التي أظهرت التزاماً كبيراً بتنفيذ قرار تعليق الأنشطة، والتي برهنت حرصها على صحة وسلامة المُجتمع الرياضي ووعيها بدورها في مُساعدة الدولة للقضاء على جائحة “كورونا”.