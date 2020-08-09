وزير الزراعة : نتوقع نجاح الصيفي بعد هطول الأمطار

الخليج 365 : توقع وزير الزراعة المكلف عبدالقادر تركاوي نجاح الموسم الصيفي بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها أغلب المناطق الزراعية بالبلاد رغم تأخرها شهراً ، منوهاً لبدء الزراعة بالولايات كافة.

وقال إن المساحات المستهدفة للموسم الصيفي هذا العام بلغت ٦٣مليون فدان حيث تم تأسيس للمحاصيل بصورة جيدة .

ولفت إلى أن من مهددات الموسم الزراعي نقص استخدام البذور المحسنة، مؤكداً سعي وزارته لزيادة إنتاج البذور المحسنة وتوفير التقاوي بكافة المساحات الزراعية.

وقال تركاوي إن الوزارة كونت غرفة لمتابعة العمليات الزراعية بشكل كامل مع الولايات وحل مشكلة تهريب وقود الزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة قائلا إن تخزين وتهريب الوقود لا يزال يمارس ببعض المناطق الأمر الذي يهدد الزراعة والاقتصاد الوطني.

وأكد نجاح تجارب زراعة محصول القمح المطري التي أجريت بمنطقة جبل مرة معلناً تعميمها على بقية الولايات خلال الأعوام القادمة.

وأوضح الوزير انتهاء تجارب زراعة الأرز هذا العام بالتعاون بين الوزارة و منظمة جايكا اليابانية في ست ولايات ويبدأ الإنتاج في عشر ولايات العام القادم بزراعة 30 ألف فدان لتصل٤٠٠ ألف فدان عام ٢٠٣٠م

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