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المفوضية الأوروبية تخصص 30 مليون يورو إضافية لمساعدة لبنان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستخصص 30 مليون يورو إضافية لدعم لبنان في التعاطي مع آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.
أمستردام – سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان اليوم الأحد، إنه، وخلال مؤتمر دعم لبنان، والذي استضافته باريس افتراضيا، “تعهدت المفوضية الأوروبية بتمويل جديد قيمته 30 مليون يورو للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الانفجار”، موضحة أن ذلك يضاف إلى 33 مليون يورو كانت رئيسة المفوضية قد أعلنت عنها سابقا”.
وذكر البيان أن التمويل الجديد سوف يمرر من خلال وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، وسوف تتم مراقبته بشكل حازم بحيث يستفيد منها مئات الآلاف”.

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