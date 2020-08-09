شاهد بالفيديو: في سابقة غريبة من نوعها خطيبان للجمعة في آن واحد

في سابقة غريبة من نوعها ، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معاً في نفس الوقت داخل مسجد واحد.

كما يظهر في الفيديو قيام أحدهما بالبدء في الصلاة بينما لا يزال الآخر مستمراً في إلقاء الخطبة، في مشهد هو ربما يكون الأول من نوعه داخل مساجد المسلمين، وسط استغراب شديد من المصلين.

Advertisements

ووفقاً لمتابعات محررة (أخبار الخليج 365)، فقد أثار الفيديو ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنهالت التعليقات من قبل ناشطون حيث ذكر أحدهم: (يا كاشف كل شيء أكشف مرض هذه الأمة و أشفيها منه.. وأحيها كما أنت محي العضام و هي رميم..).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)