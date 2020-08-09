الحكومة تتحفّظ على تحذير أمريكي من السفر للسودان

أعلَنت وزارة الخارجية، تحفُّظها على تحذير وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي لرعاياها بإعادة النظر في السفر للسودان بدعوى احتمال حُدُوث جرائم اختطاف، نهب مسلّح وسطو على المنازل والسيارات، بجانب التحذير من وجود عناصر وجيوب إرهابية تستهدف بالاغتيال والاختطاف الرعايا الغربيين في السودان.

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ودعت الخارجية في بيان أمس بحسب صحيفة الصيحة، نظيرتها الأمريكية لتوخِّي الدقة في تحذيرها رعاياها لإعادة النظر في السفر إلى السودان، وأن تسعى لمُواصلة دورها في دفع عملية الحوار الثنائي البنّاء رفيع المُستوى من أجل تطبيع علاقات البلدين الصديقين وخدمة مصالحهما العليا، وأشارت الوزارة إلى أنّ التحذير أورد إشارةً سالبةً عن احتمال قيام قوات الشرطة السودانية وبقية الأجهزة الأمنية باستخدام العُنف في قمع التظاهرات السلمية التي تنتظم البلاد من فترةٍ لأخرى، ونوّهت إلى التغيير الكبير الذي أحدثته ثورة ديسمبر وأجواء الاستقرار السِّياسي وحُريّة التظاهرات وحماية أرواح وحقوق المُواطنين السُّودانيين والأجانب، على حدٍّ سواء.

وأكد البيان، التزام السودان مع الشركاء الدوليين بمُحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، ودَعَا لإثبات وتقوية التزاماتهم لدعم الفترة الانتقالية في السودان، وعدم تثبيط أو تعطيل التحوُّل الديمقراطي ودعم انفتاح السودان على العالم الخارجي عبر آليات الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى خدمةً لمصالح جميع الأطراف وترسيخاً للأمن والسلم الدوليين. وقالت الوزارة إنّ مُفاوضات السلام الجارية حالياً مع حركات الكفاح المسلح تعزز من الاتجاه نحو تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وأضافت أن الحكومة المدنية الانتقالية كرّست لمبدأ الحرية وحقوق الإنسان وحرية التظاهر السلمي، وانتظمت البلاد الكثير من التظاهرات السلمية تحت رعاية قوات الشرطة حمايةً للمتظاهرين السّلميين ومنعاً للتخريب”، وأشارت إلى أن ذلك في إطار ضبط الأمن العام حتى يشعر المُواطنون بالاطمئنان، ونوّهت لتأكيد الحكومة المدنية تعاونها الكامل والمطلق مع الولايات المتحدة والمُجتمع الدولي لمُكافحة الإرهاب بكافة أشكاله بالسودان وفي الإقليم، وشَكَرَت الوزارة المُجتمع الدولي لوقفته خلف السودان لمُواجهة جائحة (كورونا)، وقالت إنّ المُؤشِّرات الإيجابية تُشير لانخفاض الإصابات وزيادة المُتعافين، ويتطلّع السودان للمزيد من الدعم من المُجتمع الدولي لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مواجهة الفيروس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)