أصدر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم ( 4م) بإعفاء أمين عام حكومة ولاية الجزيرة الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب. Advertisements وأصدر الوالى القرار رقم (5م) بتكليف الأستاذ عثمان عابدين عبد الله بحسب (سونا)، أميناً عاماً لحكومة ولاية الجزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء أمين عام حكومة الجزيرة وتكليف عثمان عابدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.