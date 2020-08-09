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الخارجية الإثيوبية تحذر من ضغوط أمريكية في ملف سد النهضة

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التاريخ: 09-أغسطس-2020

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الخارجية الإثيوبية تحذر من ضغوط أمريكية في ملف سد النهضة

كشفت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أصدرته أمس عن ضغوط تتعرض لها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي لجهة دفعها للتوقيع على اتفاق ثلاثي مع السودان ومصر.

 

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وأشارت الخارجية إلى أن هذه الضغوط من شأنها أن تؤثر على سير المفاوضات التي تواصلت مؤخراً.

 

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تأتي هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة والبنك الدولي بسبب تصعيد ملف سد النهضة من جانب السودان ومصر رداً على التصرف الآحادي الذي أقدمت عليه إثيوبيا بتعبئة بحيرة السد دون إخطار السودان ومصر.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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