عصابات (النيقرز) تهدد مواطنين وسط الخرطوم

ظهرت عصابات سطو متفلتة تحمل الأسلحة البيضاء (السكاكين والسواطير) في وسط العاصمة الخرطوم خلال فترة الليل مستغلة هشاشة الوضع الأمني وغياب دوريات الشرطة.

وقال المواطن عبد الجبار حسن لمصادر إن الأمر أضحى بمثابة هلع وخوف حقيقي يهدد حياة المواطنين، وأوضح أنه تعرض لعملية نهب وسلب تحت تهديد السلاح في هذا الأسبوع وسط الخرطوم إلا أنه استنجد بالصراخ، وأشار إلى أن شوارع الخرطوم بالليل تخلو من دوريات الشرطة، منوهاً إلى أن العصابات تتخذ بعض المباني المهجورة وكراً لها، وأضاف أنه “لا يمكن أن تذهب لوحدك ليلاً”.

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وفي ذات الصدد ذكرت لمياء محمد بحسب صحيفة السوداني الدولية، أنها تعرضت لنهب الموبايل تحت اشهار السلاح الأبيض في (السوق العربي) جوار كبري الحرية، وأشارت إلى أنهم يذهبون في جماعات تحمي بعضها البعض في ظل غياب تام للشرطة.

وقد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها لإعادة النظر في السفر للسودان بدعوى احتمال حدوث جرائم خطف، نهب مسلح وسطو على المنازل والسيارات، بجانب التحذير من وجود عناصر وجيوب إرهابية تستهدف بالاغتيال والاختطاف الرعايا الغربيين في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)