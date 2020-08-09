التوليد المائي تعلن عن زيادة ملحوظة في مناسيب النيل وروافده

أعلنت الشركة السودانية للتوليد المائي والطاقات المتجددة في نشرة عممت بمحليات الولاية الشمالية أعلنت عن زيادة ملحوظة في مناسيب النيل وروافده في الأحباس العليا ، مشيرة إلى أن الزيادة وصلت مدخل بحيرة سد مروي .

وأشارت الشركة السودانية للتوليد المائي في نشرة عممت بالولاية، أشارت إلى اتخاذ التدابير اللازمة وخاصة أن المناسيب في المنطقة من أدنى محور سد مروي الحدود الشمالية في زيادة مضطردة في الفترة من يوليو حتى أكتوبر القادم .

فيما كشف مصدر مسؤول في سد مروي عن زيادة كبيرة في منسوب النيل وارتفاعه في جسم السد أدى إلى فتح عدة بوابات وذلك نتيجة هطول أمطار غزيرة بالهضبه الإثيوبية.

وعلى خلفية هذه النشرة وجهت محلية حلفا تعميم ومخاطبة جميع الجهات المختصة والتي شملت إدارة الدفاع المدني والأجهزة الشرطية وأصحاب المشاريع الزراعية ومصائد الأسماك ومحطات مياه الشرب وكل المواطنين على امتداد شريط النيل البحيرة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، فيما اتخذت محلية حلفا تدابير احترازية للفيضانات والمخاطر المصاحبة لفصل الخريف وخاصة أن المحلية تعرضت على امتدادها الجغرافي لموجات متكررة من الأمطار والسيول وتداعياتها .

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ودعا المدير التنفيذي لمحلية حلفا اسماعيل بلال عقب زيارته القرى الجنوبية التي تعرضت للسيول والأمطار بقرية سركمتو وعكاشة إلى حصر المنازل والمؤسسات الخدمية موجهاً السلطات الصحية القيام بدورها في تعزيز الجانب الصحي ورش المبيدات وشفط تجمعات مياه الأمطار والسيول ، مشيراً إلى أن والي الولاية في تواصل لتداعيات أحداث المحلية ، مؤكداً لزيارتها المحلية خلال اليومين عقب زيارة محلية الدبه التي تعرضت للسيول والأمطار.

على صعيد متصل كشف المهندس مصطفى ابراهيم المختص برصد مناسيب بحيرة النوبة بميناء وادي حلفا في تصريح بحسب سونا، أن منسوب البحيرة سجل اليوم الأحد ١٧٧،٦٦متر بمعدل زيادة ٣ سم عن أمس ومن خلال متابعة المناطق الجنوبية من المنتظر زيادة معدل البحيرة في الأيام القادمة.

فيما أعلنت الأستاذة رحاب حسن محمد مديرة محطة أبحاث الولاية أن زيادة منسوب النيل في دنقلا سجل ١٤،٩٠متر ، مشيرة إلى أن أي زيادة قد تشكل تهديداً لعدد من أحياء المدينة على شريط النيل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)