قوى الحرية والتغيير تجتمع (اليوم) لتقييم أسماء المرشحين للوزارات

علمت مصادر أن لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير ستجتمع اليوم الأحد وغداً الاثنين لتقييم أسماء الترشيحات التي رفعت من قبل مكونات قوى الحرية والتغيير لشغل مناصب الوزراء السبعة الذين سيتم رفعها للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خلال 48 ساعة.

ونفى قيادي بقوى الحرية والتغيير بحسب صحيفة السوداني الدولية، صحة ما تم تداوله حول ترشيحات الوزراء عبر وسائط التواصل الاجتماعي واصفاً ذلك بتكهنات وأمنيات للبعض، مشيراً إلى أن لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير أغلقت مساء أمس السبت باب قبول الترشيحات من مكونات الحرية والتغيير للوزارات السبعة.

Advertisements

وأضاف القيادي بأنه سيتم اخضاع كل المرشحين للمعايير التي وضعت وفق شروط أبرزها الكفاءات والمساهمات السابقة للمرشح في الوزارات المعنية بجانب الالمام السياسي والإداري للمرشح بطبيعة عمله في الوزارة إضافة إلى اطلاعه على البرنامج الإسعافي لقوى الحرية والتغيير، منوهاً إلى أن هذا الإجراء يستغرق 48 ساعة ليتم بعدها رفع المرشحين لكل وزارة إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والذي بدوره سيختار ثلاثة مرشحين لكل وزارة والدفع بهم إلى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ليختار بدوره واحداً منهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)