والي ولاية الجزيرة يتعرف على مشروعات شركة زادنا بالولاية

التاريخ: 09-أغسطس-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة دعا دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة برئاسة المهندس عبد الله عباس مدير المشروعات بالشركة للإسهام في معاش الناس وإنسياب السلع الضرورية بالولاية. Advertisements وجدد إلتزامه بدعم ومساندة الراسمالية الوطنية والشركات الجادة لتعزيز جهود حكومة الولاية لتوفير الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين . من جانبه لفت مدير المشروعات بشركة زادنا بحسب سونا، لفت لمجالات عمل الشركة في التنمية والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والبني التحتية معدداً المشاريع التي نفذتها الشركة بالولاية والتي شملت مشروع الميناء البري الذي سيتم إفتتاحه في الأيام المقبلة لإحداث نقلة نوعية في النقل بالولاية وخدمة ولايات الجوار إضافة للجهود الجارية لإكمال العمل بصومعة غلال بركات بمحلية جنوب الجزيرة بطاقة تخزينية 100 ألف طن وصومعة المناقل بطاقة تخزينية 200 ألف طن معلنا إستعداد الشركة للعمل في تأهيل وصيانة وإنفاذ مشاريع الطرق بالولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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