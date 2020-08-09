كسلا .. قوى التغيير تتمسك باختيار صالح عمار والياً للولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا تمسكه باختيار صالح عمار والياً للولاية كاستحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وقال عضو المجلس كمال أحمد علي، في مؤتمر صحفي، إن المجلس فتح الباب على مصراعيه لكل الشخصيات الوطنية المعروفة بخلاف من له علاقة بالمؤتمر الوطني المحلول، مشيراً إلى أنه تم تقديم أكثر من 11 شخصاً للمنصب وأن قوى الحرية قدمت عدداً من المرشحين ليس على أساس القبلية.

وأكد أن الحراك الجاري على مستوى شرق السودان تقف وراءه أجندة خارجية وعمل استخباري وجهات لا تريد الاستقرار للمنطقة بالإضافة إلى الأطماع حول الثروات الكبيرة التي يمتلكها الإقليم.

وشدد كمال على أن المجلس سيقف مع الوالي الجديد ويقاتل من أجله أياً كانت النتيجة، مشيراً إلى وقوف فلول النظام السابق وراء ثورة الاحتجاجات والرفض التي تشهدها الولاية حالياً.

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وقال إن ما يحدث ليس رفضاً للوالي إنما تنفيذ لأجندة وأطماع بدعم من فلول النظام السابق.

من جانبه كشف عضو المجلس وجدي الهادي، عن تكوين لجنة لاستقبال الوالي الجديد، وأن هنالك وفداً من قوى الحرية والتغيير سيلتقي رئيس الوزراء والمجلس السيادي بشأن هذا الأمر؛ وأشار إلى إعداد برنامج عمل اقتصادي إسعافي للوالي يتضمن جميع احتياجات الولاية والتحديات لرفع المعاناة عن المواطن.

وأعلن رفضهم لمسودة قانون الحكم اللامركزي باعتباره يكرس سلطات دستورية للوالي.

وأكد وجدي احترامهم لرجالات الإدارات الأهلية وتواصلهم معها من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكداً حرص قوى الحرية والتغيير بالولاية على أن يعيش كل مكون بالولاية في أمن واستقرار، مؤكداً أن الإدارة الأهلية ليس لها حق ترشيح أو اختيار أو تعيين الوالي دون الأحزاب السياسية.