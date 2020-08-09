السودان يهدد بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هددت السودان بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في حال عدم تراجع إثيوبيا عن إدراجها تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاث.
وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم أن بلاده طلبت تأجيل التفاوض في الجولة الأخيرة لمدة أسبوع، للمزيد من التشاور، واحتجاجاً على مواقف إثيوبيا غير الثابتة فى مفاوضات النهضة.
وأشار إلى أنه تفاجأ بخطاب إثيوبيا بخصوص تقسيم مياه النيل، واصفاً ذلك بالخطير.
وأعلن تشكيل لجنة لدراسة السيناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً، فيما تمسك السودان باتفاق ملزم.
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