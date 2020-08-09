الجبهة الثورية تضع تصورات لإصلاح هياكل قوى التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد المكتب القيادي للجبهة الثورية اجتماعا تناول فيه خطاب الحرية والتغيير بضرورة المشاركة في المؤتمر التداولي للحرية والتغيير المزمع عقده قريبا، وكلف لجنة بوضع تصور لرؤية الجبهة الثورية لإصلاح هياكل قوى الحرية والتغيير لتحقيق مكاسب الثورة السودانية، كما تناول الاجتماع الأوضاع داخل نداء السودان وتحالفات الجبهة الثورية المستقبلية استعدادا للدخول للسودان، كما تقرر في اجتماعات سابقة ضرورة إعادة تكوين مكتب الجبهة الثورية بالداخل. من جهة أخرى واصل مسار دارفور والوفد الحكومي تكملة متبقي تنزيل اتفاق دارفور بصورته النهائية، ومن المتوقع وصول وفد الترتيبات الأمنية الحكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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