علي عثمان أمام نيابة الثراء الحرام بالخميس….

الخليج 365:

احالت نيابة الأموال العامة ، أول دعوى قضائية تتعلق بالتعدي على المال العام ضد القيادي بالنظام السابق ، علي عثمان محمد طه إلى المحكمة بعد اقرار النيابة التهمة و رفضها لعدد من طلبات الإستئناف التي تقدم بها المتهم مراراً .

ومن المقرر أن تبدأ اولى جلسات محاكمة طه الخميس المقبل .

وتعود القضية إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد ٢١ (الاشتراك الجنائي) و ١٧٧(٢) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه الي جانب المواد (٢٩- ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين ، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.

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