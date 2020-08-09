السلطات تفرج عن الداعية الفلسطيني محمود الحسنات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفرجت السلطات السودانية عن المواطن الفلسطيني المقيم بالخرطوم محمود الحسنات، بعد اعتقاله لاتهامه بالمشاركة في تظاهرات، وقد كتب معلقا: “ذهب الأسر وبقي الأجر تم الإفراج بفضل الله ومنته”

وكانت السلطات السودانية، اعتقلت السبت الماضي، حمود الحسنات، الذي يقيم في الخرطوم، منذ نحو عامين قادما من قطاع غزّة، اعتقل للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت الجمعة، تنادي بعودة النظام المخلوع بقيادة عمر البشير.

ونشرت مواقع سودانية صورة الحسنات من داخل أحد المراكز الأمنية، وصورا أخرى تظهر رجلين بملامح عربية، قيل إنهما من اليمن، وآخرين من إندونيسيا، اتهموا جميعا بالمشاركة في المظاهرة التي تقف خلفها جماعة الإخوان الارهابية .

كما، نشرت وزارة الداخلية السودانية بيانا، قالت فيه إنها ألقت القبض على خمسة أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

وتابعت: “تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. ندعو المواطنين الكرام للإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وفقا لشعار الأمن مسؤولية الجميع”.