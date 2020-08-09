اليوم التالي: القبض على الناشط عثمان ذوالنون بتهمة حيازة مخدرات وخمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكن فريق من الإستخبارات العسكرية وشرطة مكافحة المخدرات من القبض على الناشط عثمان ذوالنون برفقة نظامي بجوار خزان جبل اولياء أمس “السبت” وبحوزتهما مخدرات “بنقو” وزجاجة خمر داخل عربة صالون كانا يستغلانها ، وبحسب صحيفة “اليوم التالي” تم فتح بلاغ في مواجهتهما في قسم شرطة جبل أولياء تحت المادة 79 حيازة خمر والمادة 120 تعاطي مخدرات ، وتَم إيداعهما حراسة شرطة جبل اولياء.

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