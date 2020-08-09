مباحث تموين تضبط ألف اسطوانة غاز طبخ بام بدة معدة للبيع بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكنت مباحث تموين بمحلية ام بدة بالتنسيق من ضبط ألف اسطوانة غاز طبخ مخزنة في احدى المحال غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات بسوق ابوزيد بصورة مهددة للسلامة . وقال آدم جفون عضو لجان مقاومة سوق ابوزيد في تصريح لـ(سونا) أن المحلات تتبع لأحد رموز المؤتمر الوطني البارزين بالسوق يقومون بشراء انبوبة غاز الطبخ سعة الـ 15 كليو المدعومة من قبل الدولة بمبلغ 200 جنية ويتم إعادة تعبئتها في انبوبين وبيعها للمواطنين بسعر الواحدة بمبلغ 1000جنية والـ 4 كليو بمبلغ 400 جنية والـ 2 كليو بمبلغ 350 جنية.

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