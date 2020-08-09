إلي أن نلتقي.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

1

بتوصية من وزير الرياضة المهندس ولاء البوشي صادقت اللجنة العليا للطؤاري الصحية بالبلاد عن استئناف النشاط الرياضي بالسودان الي حين بحسب ما تم لاحقا من توجيهات للجنة ، وهذا ما يعني ضمينا ان الدوري الممتاز لن ينطلق في الموعد الذي ضربه شداد ولجنة المسابقات وهو الخامس عشر من اغسطس الجاري ، وبالتالي فان تحديات شداد وتقليله من شان ولاء البوشي (راح شمار في مرقة) واثبتت وزير الرياضة الاتحادية المهندس ولاء البوشي انها لا تتحدث كثيرا لكنها تعمل في صمت ، وهاهي تنتزع قرارا من اللجنة العليا للطؤاري الصحية بتاجيل استئناف النشاط الرياضي وهو الامر الذي لم يكن يرغب فيه شداد .

كان بالامكان ان تقوم البوشي باصدار القرار من وزارتها ، لكنها فضلت ان ياتي القرار من قبل اللجنة العليا للطؤاري حتى لا يجد شداد مبررا لشكوى السودان للاتحاد الدولي بحسب ما هدد وصرح من قبل ، والان على شداد ان ينفذ (صاغرا) قرار اللجنة العليا للطؤاري الصحية ويوقف انطلاق الممتاز الذي حدد له الخامس عشر من اغسطس الجاري ، ويمكننا ان نقول الان انتصرت البوشي وخسر شداد .

2

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها استشارية الخديوي لانتزاع قرار منه اما بالموافقة على التمديد او ابلاغ الاتحاد بفشلهم في اقناع الرجل ، وقتها لن يجد شداد مفرا في الاسراع بتكوين لجنة تطبيع لنادي الهلال حتى لا يعيش النادي فراغا اداريا اكثر مما عاش فيه خلال الايام الماضية ، لكنني لا استبعد ان تتودد استشارية الخديوي شداد من جديد وتطالبه بمهلة جديدة (عشان خاطر عيون الخديوي) ، وشداد بالطبع لن يقصر معهم ، وسيمدد لهم المهلة لشهر او شهرين ، المهم عنده ان يرضيهم كانهم هم هئية منتخبة ، قامت جماهير الهلال بانتخابهم ، وبالتالي يسمح لهم الحديث باسم الهلال .

نعم نقر ونعترف ، بل ونبصم بالعشرة ان الذين نعرفهم في هذه الهئية اهلة كبار ، لكنهم في ذات الوقت لا يملكون الصفة التي تخول لهم التحدث باسم الهلال ، لانها جهة غير منتخبة ، اوجدها الخديوي لخدمة اجندة محددة له معتقدا ان هذا الجسم ربما يساعده في حلحلة الكثير من القضايا الهلالية ، لكنهم للاسف الشديد فشلوا في كافة الملفات ، وفشلوا حتى في اقناعه الاستمرار رئيسا للهلال بعد انتهاء مدة حكمه .

3

هل سيوفق شداد مثلا على مقابلة عددا من رواد الهلال والتحدث اليهم في اي شان هلالي ؟ الاجابة (لا بالطبع) لانه رجل انتقائي يتحدث الي اناس محددة ، وينفذ طلبات اناس محددة على نحو ما فعل مع هئية الخديوي الاستشارية .

الرائ عندي ان ترفع تلك الاستشارية يدها عن اي شأن هلالي على الاقل في هذه الايام ، لانهم باتوا غير محايدين ، والعديد من جماهير الهلال لهم رائ سلبي فيهم ، بل ان البعض من جماهير الهلال يعتقد ان تلك الهئية يحركها الخديوي وقت ما يرغب ويشاء .

4

انطلقت بالامس صافرة اعداد الهلال ، بعد ان بلغت (الروح الحلقوم) بالنسبة لجماهير الهلال ، انطلق اعداد الهلال هذه المرة ، ويمكننا ان نقول لاول مرة في تاريخه بدون مجلس ادارة يراعي شئونه ، وهذه فرصة لنشيد ، ونشد على ايدي الاخوة في المكتب التنفيذي للنادي على راسهم الاخ الحبيب مهيار الطيب ، ومدير الكرة بالنادي الكابتن خالد الزومة والاخ الحبيب خالد النقر ، والطاقم الفني والطبي لنادي الهلال الذين بزلوا كل شئ من اجل يستأنف فريق كرة القدم بالنادي تدريباته ، فالحقيقة هم اهلة خلص ، يحبون الهلال ومن اجله يضحون بكل شئ .

5

الاخبار تتحدث عن مطالبات (دولارية) تصل قيمتها ل(265) الف دولار للمؤسسات الدولية (الاتحاد الدولي لكرة القدم ) على خلفية شكاوى تقدم بها عددا من اللاعبين الذين كانوا ينشطون في فريق كرة القدم على عهد المجلس السابق ، فشل الخديوي في تسديدها رغم انه تحدث عن مبلغ (131) الف دولار الان بحوزته نظير وصول الهلال لمرحلة المجموعات في البطولة الافريقية ، لكنه فشل في تسديدها مدعيا ان الامر تم تحويله لمحامون اعتراضا على حكم المحاكم الدولية .

6

الان يمكننا ان نقول ان لجنة التسيير المقبلة ينتظرها عمل كبير ، وديون اكبر ، واجبة السداد متعلقة بحقوق لاعبين واجهزة فنية صدرت فيها احكام ولم يقم الهلال بتسديدها ، واعتقد ان اولى اوليات لجنة التسيير الجديدة هي السعي لدفع تلك الاستحقاقات حتى لا يتعرض الهلال لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.