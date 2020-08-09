انتهي الدرس.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* وضعت لجنة الطوارئ الصحية حدا لازمة الموسم الرياضي في البلاد وقررت في اجتماع الامس تعليق النشاط الرياضي إلي حين انتهاء جائحة كورونا

* القرار لم يكن مفأجآ للمتابعين والمراقبين في ظل إصرار اتحاد كرة القدم علي استكمال الدوري بدون الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة

* وما زاد الطين بلة وساهم في تأزيم الموقف هو اللغة الاستفزازية والاستعلائية لرئيس الاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة واصراراه علي استكمال الدوري رغم انف الجميع

* قبل اجتماع اللجنة كان هناك اجتماع بين الوزيرة ولاء البوشي وعدد من اندية الممتاز استمعت فيه إلي وجهات نظر الأندية والصعوبات التي تواجههم في ظل هذه الجائحة

* الأندية أكدت رغبتها في استكمال الدوري واستئناف النشاط ولكن في ظل الظروف الحالية وصعوبة تجميع الاعبين فيبقي من الاستحالة استكمال الدوري

* الوزيرة ابدت تفهما كبيرا وتجاوبا منقطع النظير لملاحظات وآراء الأندية واكدت أنها مع استئناف الدوري ولكن يبقي صحة الاعبين والإداريين والمدربين اهم من كل مكسب

* كشفت المهندس ولاء خلال الاجتماع ما دار في الاجتماع الذي جمعهم مع ممثلي اتحاد الكرة ووزارة الصحة الاتحادية في وقت سابق وفي هذا الاجتماع كان قرار وزارة الصحة هو عدم إمكانية استئناف النشاط وحينها طلب ممثلوا الاتحاد عدم نشر الخبر في وسائل الإعلام ولكنها فوجئت بعد يوم أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبطريقة ما التقي رئيس لجنة الطوارئ وتم إصدار القرار الأخير باستئناف النشاط دون علمهم

* ما يؤسف له حقا أن ممثلي اتحاد الكرة لم يلتزموا بمخرجات الاجتماع مع الوزيرة ووزارة الصحة وهم يعتقدون أن الدولة ما زالت تدار بذات طريقة النظام البائد

* كنا نتمني أن تدور عجلة النشاط الرياضي وتعود الحياة بعد أن تعايش الناس مع جائحة كورونا ولكن تصرفات قادة الاتحاد هي التي تسببت في وصول الأزمة إلي هذه المرحلة

* مع احترامنا للجهود المبذولة من قبل الاتحاد للكشف علي الاعبين والأجهزة الفنية ولكن لا يعقل أن يتم الكشف لهم ثم يتركوا للعودة إلي حياتهم الطبيعية للاختلاط مرة اخري مع ذويهم وفي المواصلات العامة

* الطريقة العشوائية للكشف التي تجري في أكاديمية تقانة كرة القدم لا تعني بأي حال من الأحوال الالتزام بالاشتراطات الصحية بل هي نوع من أنواع التحايل لعودة النشاط مهما كان

* الدول التي احترمت البرتوكول الصحي واعتنت بحياة الاعبين والمدربين وقامت بتعقيم الملاعب والفنادق ووسائل المواصلات نجحت أن تستكمل دورياتها بصورة ممتازة

* ما الذي يمنع الاتحاد من تطبيق البرتوكول بالصورة التي حددها الاتحاد الدولي طالما أن الرغبة موجودة لدي الجميع لاستكمال النشاط