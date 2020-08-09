شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جحت شرطة ومباحث مطار الخرطوم من ضبط مبلغ(350) الف دولار مهربة بحوزة متهم داخل شنط صغيرة كان فى طريقه الى خارج البلاد

في السياق كشف العميد شرطة عبدالرحمن بدوى عبيد مدير الصالات والتارمك بمطار الخرطوم تفاصيل العملية ان الضبطية جات بعد توفر معلومة بوجود مبلغ(350) الف دولار بحوزة راكب فى طريقة الى خارج البلاد في محاولة لتهريبها وبالرصد والمتابعة تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ ، مبينا ان كافة الاجراءات القانونية اتخذت فى مواجهته. المادة السابقة ضبط كميات كبيرة من الوقود والغاز مهربة إلى هذه الولاية…. المقالة القادمة ماكرون في في لبنان.. مؤمرات فرنسية

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كانت هذه تفاصيل خبر إحباط عملية تهريب مبالغة كبيرة من العملة الأجنبية عبر مطار الخرطوم…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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