شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل من ضبط ، (218) أسطوانة غاز مهرب الي جانب تهريب كميات من الوقود بدون مستندات من الجهات المختصة.وبحسب المكتب الصحفي للشرطة يوم “السبت”، تم ضبط الغاز محملاً على عربة “لوري” قادمة من الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون حماية المستهلك بقسم شرطة عطبرة وسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كميات كبيرة من الوقود والغاز مهربة إلى هذه الولاية…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.