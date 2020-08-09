المريخ يواصل تدريباته ويُحوِّلها لملعب الصحافة

واصل المريخ تَحضيراته لاستكمال الموسم، وأجرى مراناً أمس بمشاركة 26 لاعباً بملعب الخرطوم الوطني، وأشرف على التدريب المدرب العام الضو قدم الخير في انتظار وصول المدرب الجديد التونسي جمال خشارم بعد أن أكمل النادي الاتفاق معه، وأعلن المجلس وصوله اليوم الأحد ليتسلّم مهامه في تدريب الفريق، هذا وأكد المكتب الإعلامي للنادي ان التدريبات ستنتقل في الأيام المقبلة الى ملعب الصحافة ابتداءً من صباح غد الاثنين.

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وفي ذات الصعيد، قال التونسي جمال خشارم المدرب الجديد لفريق المريخ، إن إدارة نادي السابق الصفاقسي التونسي شجعته على قبول تدريب المريخ، واضاف خشارم في تصريحات لإذاعة “شمس التونسية” الاتصالات بيني والمريخ كانت منذ فترة، كانت هناك مفاوضات حول بنود العقد، وبعد الاتفاق تحدثت مع إدارة الصفاقسي لأن لديّ عقدا مع النادي، وللأمانة إدارة الصفاقسي كانت متفهمة جداً وشجّعتني، وأشار خشارم الى ان المريخ معروفٌ من أكبر الأندية في أفريقيا، مُبيناً أن عودة الدوري الممتاز مع تبقي 10 مباريات للفريق تُؤكِّد على إمكانية الحصول على البطولة، وقال بحسب صحيفة الصيحة: في الموسم المقبل سنشارك في دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية وإدارة النادي لديها اهداف في الذهاب الى مراحل بعيدة واضاف المعد البدني في المريخ توماس مويير ومدرب الحراس محمد الفطناسي عملا معي من قبل في الصفاقسي ونعرف بعضنا جيداً، وتعرّفت على الكثير من التفاصيل حول المريخ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)