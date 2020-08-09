المدير التنفيذي محلية امبدة يؤكد وقوف الدولة مع قضايا التعليم

اكد الاستاذ رابح احمد حامد المدير التنفيذي لمحلية امبدة وقوف الدولة في معالجة كافة القضايا المتعلقة بالتعليم مشيرا الى ان التعليم من اهم اساسيات التنمية والداعم للتقدم والتطور ورقي الشعوب والامم وان من واجب المحلية منح التعليم الاولوية القصوى في الصرف وتوفير المعينات .

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واضاف لدى مخاطبته اللقاء الجامع لمعلمي مرحلة الاساس العاملين في تصحيح امتحانات شهادةالاساس للعام (2020) اضاف ان منهج الدولة التعامل مع كافة قطاعات المجتمع بشفافية في مجال تقديم الخدمات مؤكدا دعم المحلية للجان الكنترول ومركز التصحيح وتوفير الاعاشة للمصححين بدعم الكنترول ومركز التصحيح بعدد من الخراف ومولد كهرباء واثنين جهاز حاسوب بكامل ملحقاتها للمساعدة في عملية التصحيح .

وثمن الاستاذ بشير عبدالصمد مدير الشئون التعليمية المشرف العام للكنترول دور المحلية فى الوقوف والاهتمام بقضايا التعليم ودعم الكنترول والمركز بكافة المستلزمات موضحا ان الادارة انجزت الامتحانات بصورة مثلى وبذل الجهد في توزيع الفرص بالتساوي ببن جميع المعلمين للعمل في الامتحان في المراحل المختلفة وان اختيار العاملين بالامتحانات والمصححين جاءت بتجرد ونكران ذات بمراعاة عامل الخبرة والقدرة والقيادة في اداء المهمة مبينا بحسب سونا، ان الامتحانات عبارة عن مهرجان وكرنفال ختام العام الدراسي مطالبا بضرورة تجويد العمل والارتقاء على مستوى الحدث واصلاح شأن العملية التعليمية مشيرا الى ان تصحيح الامتحانات لكافة المواد كل حسب مادة التخصص من اجل خروج الامتحانات بالصورة المرضية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)