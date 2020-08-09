أمطار وفيضان للنيل يغرق عشرات السيارات بـ”الحصاحيصا” والارصاد تحذر

تعرضت مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة إلى أمطار غزيرة ظهر أمس السبت، وذكر شهود عيان أن النيل فاض في طرقات المدينة عبر المنطقة التي كانت مخصصة سابقاً لمرسى (البنطون). وذكر شهود عيان امتلاء الساحات قرب النيل بمياه تجاوزت المتر في الارتفاع عن الأرض.

Advertisements

وبحسب صحيفة المواكب، جددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرها من هطول أمطار غزيرة في معظم ولايات البلاد، وذلك وفق ما ورد في الإنذار الصادر صباح أمس (السبت).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)