التاريخ: 09-أغسطس-2020
0 مشاهدة
تعرضت مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة إلى أمطار غزيرة ظهر أمس السبت، وذكر شهود عيان أن النيل فاض في طرقات المدينة عبر المنطقة التي كانت مخصصة سابقاً لمرسى (البنطون). وذكر شهود عيان امتلاء الساحات قرب النيل بمياه تجاوزت المتر في الارتفاع عن الأرض.
وبحسب صحيفة المواكب، جددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرها من هطول أمطار غزيرة في معظم ولايات البلاد، وذلك وفق ما ورد في الإنذار الصادر صباح أمس (السبت).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وفيضان للنيل يغرق عشرات السيارات بـ”الحصاحيصا” والارصاد تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.