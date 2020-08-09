العدل والمساواة تكشف معلومات جديدة عن (الكتاب الأسود)

التاريخ: 09-أغسطس-2020
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كشفت حركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم ، معلومات جديدة عن (الكتاب الأسود) الذي أثار جدلاً سياسياً واجتماعياً كبيراً ، خلال حقبة الرئيس المعزول عمر البشير ،ودفع باشتعال جذوة الحرب في إقليم دارفور عام 2003م .
وقال المستشار السياسي للحركة أبوبكر حامد نور بكتابة الكتاب الاسود ، والاجتماع بمناديب من (26) ولاية لتجميع المعلومات الدقيقة عن المظالم.
وأوضح أن إعداد الكتاب استغرق ما بين (6) إلى (7)سنوات ثم طبع ليقرأه الجميع ، منوها إلى أن المعلومات التي جمعت أذهلتهم ووصفوا من قبل النظام السابق بانهم قبليون وجهويون كابناء للهامش.
وأكد في مؤتمر صحفي بنيالا بحسب صحيفة السوداني امس ، أنهم خرجوا بعد ذلك لحمل السلاح ضد الحكومة أنذاك والتي كانت لاتعترف إلا بمن يحمل السلاح، منوها إلى أن كل الذين حكموا السودان خلال أكثر من 60 عاماً قبل الثورة أساءوا لدولة وشعب السودان لجهة أنهم لم يستطيعوا الاستفادة من خيرات البلد فكانت الثورات المطلبية منذ الاستقلال مرورا بثورة ديسمبر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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