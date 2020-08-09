نصر الدين حميدتي: عملنا مع الصّحة بعيداً عن أيِّ تقاطعات

المهندس نصر الدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة وهي اللجنة المُشرفة على إجراءات الفحص الطبي من فيروس كورونا للأندية قبل استئناف النشاط الكروي لاستكمال الموسم الحالي 2019 – 2020م، قال إنّهم يتقدّمون بحزيل الشُّكر لوزارة الصحة الولائية في ولاية الخرطوم على تعاونها الكبير معهم، والتواصُل اللا محدود في مُواصلة إجراءات الفحص الخاص بكوفيد 19.

وأضَافَ نصر الدين في نشرة إعلامية للاتحاد العام أمس بحسب صحيفة الصيحة، كانت البداية بكلية المنتخب الوطني الأول يوم 17 يوليو من العام الحالي 2020م، ومن ثَمّ تواصل بأندية العاصمة الـ(6) في الدوري المُمتاز والمرحلة المُشتركة المُؤهّلة إليه.

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وأضاف حميدتي أن الأندية كما معلوم هي الهلال، المريخ، الخرطوم، الأهلي والخرطوم وتوتي، وود نوباوي وعقب إكمال أندية العاصمة، تم أمس السبت الذي وَافَقَ 8 أغسطس من العام الحالي 2020م بأكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، مُواصلة العمل بناديي الهلال ومريخ الفاشر في استهلال لفحص أندية الولايات، وسيتواصل العمل إلى حين إكمال الفحوصات الخاصّة بكل المنظومة الكروية قبل استكمال الموسم الكروي الذي تقرّر بدايته يوم 14 أغسطس الحالي.

وأكّد حميدتي أنّ وزارة الصحة الولائية لديهم محل احترام وتقدير وغير قابل لأي مزايدة في الناحية الفنية، وذلك بحملهم كامل الثقة تجاه الوزارة، مجدداً عميق الشكر لهم على هذا العمل الإنساني في المقام الأول بعيداً عن أيِّ تقاطُعات رياضية كانت أم خلافها.

وتمنى نصر الدين حميدتي النأي عن الشائعات والسعي لإثارة الفتن في مرحلة تتطلّب التوحُّد والعمل سوياً من أجل تجاوُز تداعيات فيروس كورونا، متمنياً أن يكون التوفيق حليف الجميع من أجل إحقاق الحق والمُضِي قُدُماً فيما ينفع الناس بعيداً عن الانتصارات الشخصية بمعزلٍ عن الدوافع الوطنية التي تُراعي مصلحة البلاد في المقام الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)