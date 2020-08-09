فنانة سودانية تنتج أغنية خاصة تمجد فيها قائد قوات الدعم السريع (حميدتي يا فارس الهمم ما انت بين الناس علم) وناشطون يعلقون..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال اليومين الماضيين بأغنية (القائد حميدتي) التي انتجتها إحدى المطربات الصاعدات تمجيداً لنائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أثارت المطربة الصاعدة انشراح محمد ضجة واسعة بأغنية الجديدة للقائد حميدتي والتي قامت بتلحينها وتقول في مطلعها (حميدتي يا فارس الهمم ما انت بين الناس علم) وهو ما اعتبره الكثير من المتابعينن على السوشيال ميديا (كسير تلج) لقائد قوات الدعم السريع.

تعليقات الناشطون لم تخلو من السخرية حيث وصفها البعض بالمطربة “المتسلقة” التي تريد التسلق على أكتاف حميدتي لنيل الشهرة والنجومية.

بينما بشرها بعض المعلقين الساخرين بإمتلاك سيارة نيسان باترول كهدية من قائد قوات الدعم السريع, فيما دافع عنها الكثيرين وأعتبروا أن الأمر أكثر من عادي ويستحق حميدتي المدح وأن تكتب فيه الأغنيات تقديراً لمجهوده الكبير الذي يقوم به.