اجتماع مشترك لإجازة الموازنة العامة للسودان للعام 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر صحفية في الخرطوم “، السبت، أن اجتماعا مشتركا بين مجلسي السيادة الانتقالي السوداني والوزراء، الأحد، لإجازة الموازنة العامة للدولة للعام 2020، المُعدلة.
وأشارت المصادر وفق “العين الإخبارية”، إلى أن “مجلس الوزراء طلب اجتماع مشتركا مع المجلس السيادي الانتقالي لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2020، المُعدلة).
وأكدت المصادر أن “الأطراف ستناقش موضوع رفع الدعم عن المحروقات”.
وكان مجلسا السيادة والوزراء في السودان، قد اعتمدا الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بشكل نهائي، متضمنة الدعم الحكومي للسلع والمحروقات حتى مارس/آذار الماضي.
وواجهت الموارنة العامة انتقادات حادة من قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق برفع الدعم.
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