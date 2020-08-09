الداخلية: لائحة جديدة لتنظيم وضبط وجود الأجانب في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله لائحة شؤون الأجانب لسنة ٢٠٢٠م وبموجبها ألغى لائحة ٢٠٠٦م، وذلك وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي تنظيم وضبط ومراقبة الوجود الأجنبي بالبلاد بصورة أكثر فاعلية.

ونصت لائحة شؤون الأجانب لسنة ٢٠٢٠م على أتمتة الاجراءات الهجرية للأجانب، إدخال نظام البصمة في المعاملات للأجانب، منح الرقم الأجنبي لأي أجنبي يدخل السودان، أو عند إجراء أي معاملة للموجود في السودان، وربط النظام مع السفارات لاحقاً،

وتأتي كمرحلة ثانية لتطبيق نظام الأجانب الإلكتروني الجديد وتفعيل دور دائرة مراقبة الاجانب من خلال الربط الشبكي بين نوافذ الاجراءات الهجرية ومكاتب المراقبة في جميع أنحاء البلاد، كما ستتم مراجعة لكل اللوائح بما يحقق أهداف ومتطلبات المرحلة الحالية.

كما أصدر وزير الداخلية تعديلاً للائحة منع ومراقبة الدخول والخروج لسنة ٢٠٠٥م تعديل سنة ٢٠٢٠م توافقاً مع تعديلات قانون الجوازات والهجرة لسنة ٢٠١٥م تعديل سنة ٢٠٢٠م بالغاء إستيفاء الخروج وتنظيم قوائم الحظر.