شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : احتفلت الاعلامية لوشي المبارك باليوم العالمي للقطط و قالت أن هذا اليوم يعتبر من الايام المميزه لديها لانها تحتفل مع قطها المدلل (ميشو) وبحسب متابعات (كوش نيوز) فقد نشرت الاعلامية لوشي المبارك صورة وهي تحتضن قطها المدلل وتهنئته بالاحتفال باليوم العالمي للقطط الذي بداء الاحتفال به لعامه الاول من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان. تلك الصورة التي نشرتها لوشي عبر حسابها الشخصي وجدت انتقاد واستهتار واضح من بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوها بترك العادات الدخيلة وعدم التشبه بها،بينما ابدا اخرون اعجابهم بالصورة التي قامت بنشرها . المادة السابقة مجهولون يقتلون جندياً في الجيش السوداني بمدينة كادقلي جنوب كردفان المقالة القادمة الفنان مهاب عثمان (عيان ما بنوم)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..كيف احْتَفَّتْ ( لوشي) بقطها المدلل ( ميشو ) في عيد القطط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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