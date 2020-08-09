مجهولون يقتلون جندياً في الجيش السوداني بمدينة كادقلي جنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي جُندي في الجيش السُوداني مصًرعه على يد مسلحين مجهولين داخل مدينة “كادقلي” حاضرة ولاية جنوب كٌردفان.

وتشهد مدينة “كادقلي” حاضرة ولاية جنوب كُردفان تفلت أمني،وإنتشار لمجموعات مُسلحة روعت المواطنين،وسبق أن شهدت المدينة يونيو الماضي،إقتتالاً قبلياً بين إثنية النوبة والحوازمة خلف عشرات القتلى.

ونقلت مصادر شُرطية تحدثت لـ”صوت الهامش” أن مجهولين كانوا على متن دراجة بُخارية أطلقوا النار على جُندي في الجيش السُوداني يسمي إبراهيم بخيت يتبع لسلاح النقل ويقيم حي “السمة” بكادقلي فأردوه قتيلاً في الحال وفرو هاربين إلي جهة غير معلومة.