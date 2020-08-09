قرية سودانية تضع شروط مثيرة للزواج

الخليج 365 :

الهبت قرية سودانية مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاقها مبادرة من شأنها تخفيف تكاليف الزواج عن عاتق المقبلين على تأسيس حياة زوجية جديدة. وبحسب مصادر اجتمع أهالي بحي العقدة بتمبول وقرروا الآتي: تخفيف الشيلة لواحدة واحدة مع عدم الإرجاع، الشنطة ثلاثة + ثوب النسيبة، تحديد المهر “2000” جنيه، سد المال يتم عبر النساء فقط، إلغاء السيرة وعلى الزوج إحضار زوجته بمصاحبة ثلاثة أو اثنين من زملائه، يخفف العشاء يوم الوقفة “يوم الذبيح” عصيدة أو شعيرية، شاي أو قهوة، تتم الخطوبة بدون قولة خير، كسوة أو تلفون، إلغاء موية رمضان، إلغاء فطور العريس، إلغاء حفلة العروس، إلغاء حفلة الفنانة نهائياً بالنسبة للعريس، تم إطلاق المبادرة بحسب صحيفة صوت الأمة وفقاً لهذه الشروط مع التشديد على الالتزام بها من قبل أهالي الحي في أفراحهم وزيجاتهم.