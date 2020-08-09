الدومة يكشف عن جماعات تعمل في بيع المتفجرات وتزرع الفتنة بغرب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف والي لولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة عن توفر معلومات تثبت وجود جماعات تعمل في بيع السلاح و المتفجرات وتزرع الفتنة بين مكونات مجتمع الولاية ، وتعهد في الوقت ذاته بحسم الفوضى عبر القانون.

وقال الدومة أمس عقب اكتمال عملية التسليم والتسلم بينه وبين الوالي السابق اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله نقول لهولاء يوم الأسود جاء ومنذ هذه اللحظة لا نريد فوضى لدينا قوة كافية سيتم توزيعها في جميع محليات الولاية لتأمين المواطنين و ممتلكاتهم.

وأكد الدومة بأن الأمن ومعاش الناس من أولى أولويات حكومته في المرحلة المقبلة، وأردف أنا لا أمثل اي قبيلة أو مجموعة بعينها بل الكل عندي سواء وجئت لخدمة انسان الولاية بصورة عامة دون أي تمييز.

و من جانبه رحب الوالي السابق وقائد الفرقة (15 ) اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله بالدومة مؤكدا دعمه ومساندته له حتى يتحقق الأمن والاستقرار لإنسان الولاية.

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