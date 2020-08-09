إنصاف مدني تظهر بـ (نيو لوك)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظهرت الفنانة انصاف مدني بشكل جديد “نيو لوك” لفت انتباه مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صورة الفنانة الجديدة على نطاق واسع. وحسب مصادر أن الفنانة خضعت لعملية جراحية قامت فيها بعمل غمازة اصطناعية “وجنة” على وجهها. وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المظهر الجديد للفنانة بتعجب بالغ تجاه ما قامت به من تغيير وعلق آخرون بحسب صحيفة صوت الأمة أن الغمازة الاصطناعية لا تقارن بالطبيعية. هذا وقد قامت مجموعة من الفنانات في الآونة الأخيرة بتغيير مظهرهن بالكامل.

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