الفاتح بانى: لم نتسلّم خطاباً من الهلال ولن نُؤجِّل أي مُباراة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد الاتحاد العام لكرة القدم أنّ منافسة الدوري الممتاز ستبدأ في شهر أغسطس الجاري، ولن تتعرّض لتأجيل أو توقف بعد استئنافها بشكل رسمي، كاشفاً عن أنّ نادي الهلال لم يتقدّم بأيّ طلبٍ لتأجيل مُبارياته، وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، المهندس الفاتح بانى، في تصريحٍات صحفية أمس، إنّ لجنته لن تعمل على تأجيل أيّ مُباراة في المُنافسة لأيّ فريق مهما كان، وكشف بانى عن جولة خلال الأيام المقبلة من أجل تفتيش ملاعب ولاية الخرطوم للوقوف على جاهزيتها، وأضاف: سنشرع في تفتيش الملاعب التي ستستضيف مباريات الممتاز لنقف على مدى الاستعداد لاستقبال الجولات.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتح بانى: لم نتسلّم خطاباً من الهلال ولن نُؤجِّل أي مُباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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