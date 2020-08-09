إحباط محاولة تهريب مبلغ (350) الف دولار

الخليج 365 : ضبطت جمارك مباحث مطار الخرطوم مبلغ (350) ألف دولار مهربة بحوزة متهم داخل شنط صغيرة كان فى طريقه الى خارج البلاد.

وأوضح مدير الصالات والتارمك بمطار الخرطوم العميد شرطة عبد الرحمن بدوى عبيد، أن الضبطية جاءت بعد توافر معلومة بوجود مبلغ (350) ألف دولار بحوزة راكب في طريقة الى خارج البلاد في محاولة لتهريبها وبالرصد والمتابعة تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ، مبيناً أن كافة الإجراءات القانونية اتخذت في مواجهته.

من جانبه، أكد مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ علي، حسب المكتب الصحفى للشرطة، كشف وملاحقة ضعاف النفوس من المهربين الذين يعملون على ضرب الاقتصاد الوطنى بتهريب العملات الأجنبية والذهب وموارد البلاد، مشيراَ إلى أن أن رئاسة قوات الشرطة تولي عمليات التأمين اهتماماً متعاظماً باختيار عناصر ذات كفاءة عالية.

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