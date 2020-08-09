عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 9 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السياسي

الناجون من هجمات السفارة الأمريكية يبتغون التسوية مع السودان لدعم الحكومة الجديدة

لجنة الطوارئ الاقتصادية تشكل لجنة تحقيق في إعادة صادر الماشية

فقدان (3) أشخاص جراء السيول والأمطار بولاية شمال دارفور

“الحرية والتغيير” بكسلا تتمسك باختيار صالح عمار والياً للولاية

مدير الشرطة يوجه بإحكام الرقابة بمطار الخرطوم للحد من التهريب

حكومة جنوب كردفان تدين اعتداء حركة الحلو على الرعاة

وزارة الري: مسنوب المياه في عطبرة أعلى من الفيضان

توقيع وثيقة وقف عدائيات بين الفلاته والتعايشة

والي الجزيرة: الولاية مؤهلة لسد الفجوة الغذائية والعبور بالاقتصاد

التيار

شرطة ولاية الخرطوم تنفذ حملة لإزالة الظواهر السالبة حول المسجد الكبير

مدير عام قوات الشرطة يتفقد سير العمل بمطار الخرطوم الدولي

مقاومة سوق ابوزيد تضبط ١٠٠٠ اسطوانة غاز طبخ تباع بالسوق الاسود

الجريدة

السيول تحجز مركبات بطريق التحدى

اتهامات لمفوضية الخدمة المدنية بالفساد بسبب اعلان وظائف بالخارجية

والي غرب دارفور يكشف عن جماعات تعمل في بيع المتفجرات وتزرع الفتنة

اختناق مروري وشلل الحركة في مدني بسبب الأمطار

الشعبية تحذر من الزج بالمكونات الاجتماعية بجنوب كردفان في الحروب

أصحاب المخابز بالخرطوم يهددون بالتوقف عن العمل

والي جنوب دارفور: سعر (الرغيفة) في نيالا بـ(10) جنيهات

اعتصام المئات بنيالا احتجاجا على اعتقالات تنفذها (الدعم السريع)

السوداني الدولية

تربية الخرطوم تتجه لتحديد رسوم المدارس الخاصة

صالات المناسبات تقرر عودة نشاطها دون اذن من السلطات

إنهاء خدمة العاملين بقناة وإذاعة طيبة وشركة الأندلس

الصيحة

منسوب النيل يتجاوز فيضان 1988م

تلف شحنة ثانية من صادر اللحوم السُّودانية للإمارات

موقع أمريكي يُطالب واشنطن بمُعاقبة مُعرقلي سلام السُّودان

بداية إنتاج الأرز في عشر ولايات العام القادم

الحُرية والتغيير بكسلا تتمسّك بالوالي صالح عمار

قرار باستمرار تعليق النشاط الرياضي

الوطن

الجيش يستنكر اعتداءات حركة الحلو على المواطنين

الحكومة تتحفظ على تحذير الخارجية الأمريكية لرعاياها من السفر للسودان

الخرطوم تحدد أسعار جديدة للخبز

ضبط أسلحة مهربة بولاية القضارف

السوداني

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برئاسة “حميدتي”.. اللجنة الاقتصادية تشكل لجنة للتحقيق في تداعيات إعادة صادر الماشية ومضاربات الذهب

مدير عام قوات الشرطة يسجل زيارة مفاجئة لمطار الخرطوم الدولي

الري: منسوب المياه يتجاوز فيضان 88 بعطبرة

توفير2 مليون جرعة لقاحية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية بشمال كردفان

الأمم المتحدة تتعهد بتقديم الدعم اللازم لإجراء التعداد السكاني السادس

النيل الدولية

مجلس السيادة يلغي صفقة السيارات

السودان يرفض تحذير الأميركيين من السفر إليه

الإفراج عن محمود الحسنات الداعية الفلسطيني في السودان

الري: منسوب المياه يتجاوز فيضان 88 بعطبرة

قرار جديد بشأن التعامل الأمني مع الأجانب في السودان

الصناعة بالخرطوم تبدأ تنفيذ قرار توزيع الدقيق عبر شركة الخرطوم

القوات المسلحة

رئيس هيئة الأركان يدشن كلية الدفاع الجوي

قوات مشتركة تنزع أسلحة من عسكريين ومنين بكادقلي

الري : منسوب المياه تجاوز معدل ٨٨ بعطبرة

آخر لحظة

استئناف الدراسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الكترونيا

(التغيير) بكسلا : نتمسك بعمار واليا وسنقاتل لأجله

توجيهات صارمة باحكام الرقابة بمطار الخرطوم

لأول مرة .. الخرطوم توزع الدقيق عبر شركة حكومية

(4) أندية رياضية تخضع لفحص كورونا

(114) اصابة جديدة بكورونا و (10) وفيات لثلاثة ايام متتالية

صوت الأمة

الأمة القومي يدين أحداث خور الورل وينتقد تصريحات قيادي بالجبهة الثورية

الزام المخابز بوضع ميزان للتأكد من وزن (الرغيفة)

السودان يهدد بالإنسحاب من مفاوضات سد النهضة

اﻻنتباهة

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺃﻡ ﺑﺪﺓ ﺗﻀﺒﻂ ‏(1000 ‏) ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﻏﺎﺯ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻣﻔﺮﺡ ﻳﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ

ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﻻﺋﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻀﺎﻥ 88 ﺑﻌﻄﺒﺮﺓ

ﻗﻔﺰﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ

ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ