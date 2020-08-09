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الأحد 9 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ضبطت جمارك مباحث مطار الخرطوم مبلغ (350) ألف دولار مهربة بحوزة متهم داخل شنط صغيرة كان فى طريقه الى خارج البلاد.
وأوضح مدير الصالات والتارمك بمطار الخرطوم العميد شرطة عبد الرحمن بدوى عبيد، أن الضبطية جاءت بعد توافر معلومة بوجود مبلغ (350) ألف دولار بحوزة راكب في طريقة الى خارج البلاد في محاولة لتهريبها وبالرصد والمتابعة تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ، مبيناً أن كافة الإجراءات القانونية اتخذت في مواجهته.
من جانبه، أكد مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ علي، حسب المكتب الصحفى للشرطة، كشف وملاحقة ضعاف النفوس من المهربين الذين يعملون على ضرب الاقتصاد الوطنى بتهريب العملات الأجنبية والذهب وموارد البلاد، مشيراَ إلى أن أن رئاسة قوات الشرطة تولي عمليات التأمين اهتماماً متعاظماً باختيار عناصر ذات كفاءة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إحباط محاولة تهريب 350 ألف دولار عبر الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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