البوشي تؤكد سريان تعليق النشاط الرياضي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار سريان تعليق النشاط الرياضي بالبلاد الى حين إكتمال الترتيبات اللازمة لتحديد مواقيت عودة كل الأنشطة الرياضية بالبلاد حفاظا على حياة الرياضيين والمدربين والاداريين التي هي أغلى من أي مكتسبات. وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية خلال اجتماعها اليوم أن يظل القرار الوزاري رقم (٣١) الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٠ الخاص بتعليق النشاط الرياضي ساريا إلى حيل اكتمال الترتيبات .

وتود وزارة الشباب والرياضة أن تتقدم بالشكر للاتحادات الرياضية التي أظهرت التزاما كبيرا بتنفيذ قرار تعليق الأنشطة والتي برهنت على حرصها على صحة وسلامة المجتمع الرياضي ووعيها بدورها في مساعدة الدولة على القضاء على جائحة كورونا. الى ذلك استمعت وزيرة الشباب والرياضة المهندسة ولاء البوشي اليوم إلى رؤية مجموعة من ممثلي بعض مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم الذين شرحوا التعقيدات الصحية واللوجستية الكبيرة التي تواجههم لعودة النشاط في ظل عدم الإلتزام ببروتوكول صحي يضمن عودة النشاط بصورة آمنة من قبل الإتحاد العام لكرة القدم. ونقلت الوزيرة إبان مشاركتها اليوم في إجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية رؤية الوزارة كاملة فيما يتعلق بترتيبات عودة النشاط باستصحاب الظرف الصحي والتعقيدات اللوجستية التي اوضحتها أندية الممتاز في ظل سريان قرار حظر السفر.

يذكر ان الوزارة شرعت في الفترة الماضية في وضع بروتوكول لعودة الأنشطة الرياضية بمشاركة الاتحادات لمعرفة رؤيتها.