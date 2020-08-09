الزراعة: 63 مليون فدان المساحات المستهدفة للموسم الصيفي

الخليج 365 :

أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف المهندس عبدالقادر تركاوي إن المساحات المستهدفة للموسم الصيفي هذا العام تبلغ 63 مليون فدان حيث تم تأسيس للمحاصيل بصورة جيدة .

وأقر الوزير في تصريح لسونا الي أن من مهددات الموسم الزراعي نقص استخدام البذور المحسنة مؤكدا سعي وزارته على زيادة إنتاج البذور المحسنة وتوفير التقاوي بكافة المساحات الزراعية.

وقال تركاوي ان الوزارة كونت غرفة لمتابعة العمليات الزراعية بشكل كامل مع الولايات وحل مشكلة تهريب وقود الزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة قائلا ان تخزين وتهريب الوقود لايزال يمارس في بعض المناطق الأمر الذي يهدد الزراعة والاقتصاد الوطني.

وأكد تركاوي أن تجارب زراعة محصول القمح المطري التي أجريت بمنطقة جبل مرة أثبتت نجاحات وسيعمم زراعته لبقية الولايات خلال الأعوام القادمة.

وأوضح تركاوي أن الوزارة بالتعاون مع منظمة جايكا اليابانية ستنتهي من تجارب زراعة الأرز هذا العام في ست ولايات ويبدأ الإنتاج في عشرة ولايات العام القادم بزراعة 30 ألف فدان لتصل 400 الف فدان عام 2030م.