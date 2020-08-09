تبيدي: أصحاب أجندة خاصة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال أمين مال اتحاد الغرف التجارية أن أصحاب أجندات خاصة ومدعي الوطنية هم وراء ارتفاع أسعار الذهب وأسعار العملات الصعبة معاً، محاولين بذلك الرجوع بعقارب الزمن إلى الوراء ورجوع سياسة الاحتكار والتهريب. وأكد هيثم تبيدي أن هنالك أيدي خفية تعمل على محاولات بائسة لإجهاض سياسات صادر الذهب الأخيرة والتي اسهمت بشكل كبير جدا في ايقاف التهريب وتدفق الحصائل عبر القنوات الرسمية وان السياسات الاخيرة اضرت بمصالح المهربين ومخربي الاقتصاد. وطمأن تبيدي المتعاملين بقطاع الذهب بأن سياسات الذهب الاخيرة محروسة من الدولة ولن يهزمها تلاعب المتلاعبين وتجار العملة بسبب كساد تجارتهم بعد نجاح سياسة صادر الذهب. وبشر بأن الجهات الرسمية بدأت بصورة جادة في إنشاء بورصة الذهب والتي أعلن عنها رئيس اللجنة الاقتصادية في أكثر من محفل مما سيكون لها الاثر الكبير في ايقاف المضاربات في تجارة الذهب.

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