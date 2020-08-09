انهيار وضربة كبيرة تتلقاها شركة أرامكو السعودية نتيجة التخبط والعبث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تلّقت شركة أرامكو السعودية ضربة كبيرة نتجة التخبط والسياسات العبثية التي يقوم بها صانع القرار السعودي.
وتراجعت الأرباح الصافية لـ أرامكو 73% على أساس سنوي بالربع الثاني من 2020 إلى 24.6 مليار ريال، بالمقارنة مع نحو 93 مليارا كانت قد سجلتها الشركة في الربع الثاني 2019.
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (حوالي 18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.
كما تراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول بنسبة 50% إلى 87.1 مليار ريال، مقارنة مع حوالي 176 مليارا في النصف الأول من 2019.
وتراجعت ربحية السهم إلى 0.44 ريال في النصف الأول 2020، مقابل 0.88 ريالا قبل عام.
وطن سرب
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