بالارقام تحديد سعر الخبز في الخرطوم حسب الوزن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اصدرت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم قرارا يلزم صاحب أي مخبز بوضع ميزان رقمي في مكان بارز بالمخبز يتيح للمستهلكين التأكد من أوزان الخبز ، وأعلنت عن رقم هاتف متحرك للبلاغات.



وف يسياق متصل أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ، أن قضية توزيع وترحيل الدقيق المدعوم هو شأن ولائى بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة الإتحادى والقاضى بالغاء نظام الوكلاء ، بدأت فعلياً الوزارة فى تطبيق هذا القرار أمس “السبت” بتوزيع الدقيق بمحلية الخرطوم ، من خلال شركة الخرطوم للامن الغذائى وهى شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويساهم فيها كل من وزارة المالية بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة والبنك الزراعى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي ، إنها أكملت عمليات التوزيع اليوم بتوزيع اجمالى “3500” جوال دقيق بنقص عن الحصة الاجمالية لمحلية الخرطوم والبالغة “6840” بسبب عدم التوزيع لعدد “2” مطحن ، وسيتم توزيعها مع حصة اليوم “الأحد” ، وقد تم تسليم الدقيق لاصحاب المخابز بسعر “610” جنيه شامل التنزيل.

من جانب اخر هدد أصحاب المخابز في ولاية الخرطوم، بالتوقف عن العمل حال حدوث أي زيادات جديدة في أسعار الدقيق، بعد أن آل توزيع الدقيق بمحلية الخرطوم إلى شركة الأمن الغذائي.

وأدان تجمع أصحاب المخابز بالولاية، قرار وزارة الصناعة والتجارة الولائية بتحويل توزيع الدقيق من نظام الموزعين القديم إلى الشركة.

ودمغ التجمع في بيان صحفي “السبت”، الشركة بأنها تنتمي إلى النظام البائد، وأن تجربتها السابقة في توزيع الدقيق المستورد فاشلة.

وقال البيان إن ما ظل أصحاب المخابز يحاربونه لفترة ثلاثين عاماً أصبح واقعاً الآن. وأكدوا إن الشركة الموزعة ستعمل على رفع أسعار الدقيق بعد وصوله المخبز من (535) إلى (630) جنيه.

ونوهوا إلى أن أي زيادة في أسعار الدقيق سيترتب عليها توقف المخابز بالولاية.

وتمسك التجمع بسعر جوال الدقيق الخارج من المطحن والذي يقدر بـ(535) جنيه، بالإضافة إلى (40) جنيهاً أسعار ترحيل داخل الخرطوم ليصبح سعر الجوال زنة الـ(50) كيلو (575) جنيه.

وقطع بأن أي جوال يصل أعلى من السعر المحدد بـ(575) جنيه سترفض المخابز استلامه.

وألمح البيان لوجود تدخلات من بعض الأحزاب السياسية في عمل المخابز، وأكد رفضهم القاطع لهذه التدخلات.